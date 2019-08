Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock, le pesanti accuse di truffa: Del Piero torna bianconero

Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno dei due ha voluto inoltre chiudere la deprecabile performance imitando la voce di Hitler. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

I pubblici ministeri federali svizzeri hanno presentato una denuncia contro tre ex alti funzionari della Federcalcio tedesca, Dfb, e di un dirigente della Fifa con l’accusa di non aver correttamente dichiarato un pagamento di 6,7 milioni di euro eludendo i controlli della Dfb in relazione all’assegnazione dei Mondiali del 2006. Ad essere finiti nel mirino della giustizia elvetica sono Horst Rudolf Schmidt (vice presidente esecutivo del comitato organizzativo dei mondiali tedeschi e segretario generale della Dfb fino al 2007), e gli ex presidenti della Dfb Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach, oltre all’ex segretario generale della Fifa, Urs Linsi. Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger e Urs Linsi sono accusati di truffa in correità, mentre Wolfgang Niersbach di complicità in truffa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Alessandro Del Piero torna in bianconero, l’ex calciatore della Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae presso la Juventus Academy di Los Angeles, dove l’ex giocatore vive oggi insieme alla moglie e i tre figli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).