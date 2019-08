Notizie del giorno – Tragedia in uno stadio di calcio, giallo Koulibaly, le commoventi foto di Mihajlovic

TRAGEDIA IN UNO STADIO DI CALCIO – Una tragedia ha scosso il villaggio di Zain al Abdee, vicino alla città di Daquq, nella provincia di Kirkuk nell’Iraq settentrionale. Lo stadio di calcio all’interno del villaggio è stato infatti colpito da un razzo, l’attacco ha provocato almeno cinque morti e sei feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa curda ‘Rudaw’. “I razzi sono caduti su uno stadio di calcio locale, mentre i giovani giocavano“, ha dichiarato il sindaco del villaggio a maggioranza turcomanna di Zain al Abdeen, Sheikh Lewis Findi, all’emittente curda ‘Rudaw’. Secondo il funzionario, la maggior parte delle vittime erano giovani, e uno era un ufficiale di polizia. Al momento le autorità irachene non hanno avviato indagini sull’accaduto. (L’ARTICOLO COMPLETO)

GIALLO KOULIBALY – Non bastavano le polemiche per le dubbie decisioni arbitrali, adesso c’è un giallo che avvolge Koulibaly. Durante Fiorentina-Napoli, anticipo serale del sabato di Serie A, sono stati parecchi gli episodi da moviola e le scelte poco convincenti del direttore di gara Massa. Ora una nuova polemica esplode. Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, si sarebbe lamentato di un presunto sputo di Kalidou Kolibaly. E’ FirenzeViola.it a riportare la notizia. Nel corso del primo tempo infatti, dopo un fallo del difensore sul classe ’99, al talento viola sarebbe arrivato uno sputo da parte del centrale. Episodio che potrebbe passare sotto la lente d’ingrandimento del Giudice Sportivo, che con la prova tv potrebbe squalificare per diverse giornate il difensore del Napoli. Qualora venisse confermato sarebbe un gesto da condannare fermamente. Sui social sta già spopolando un’immagine che ritrae Koulibaly un attimo prima dello sputo. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE COMMOVENTI IMMAGINI DI MIHAJLOVIC – Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, tante partite serali che hanno regalato emozioni già nei primi minuti. Ma tutte le attenzioni sono ricolte a Verona dove si sta giocando la partita dell’Hellas contro il Bologna, sorpresa clamorosa, in panchina c’è Sinisa Mihajlovic. L’allenatore sta lottando contro la leucemia, il tecnico sta lottando come un leone e la decisione di seguire la squadra è davvero clamorosa. La risposta della squadra è stata veramente importante, vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete siglata da Sansone su calcio di rigore. In alto al fotogallery con le immagini di Mihajlovic che sta lottando contro la leucemia. “E’ stata una sorpresa incredibile, siamo rimasti scioccati perché non ce l’aspettavamo, ancora una volta ha dimostrato la sua forza, non ci sono parole, siamo rimasti colpiti e contenti che sia qui per la prima”. Il centrocampista del Bologna, Andrea Poli, commenta così la decisione del tecnico.