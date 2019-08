Notizie del giorno – Anelka al veleno sulla Juve, Erjona Sulejmani esalta la ‘dote’ di Lukaku, arrestato ex Lecce

ANELKA AL VELENO SULLA JUVE – L’attaccante Nicolas Anelka non è riuscito a Torino ad esprimere il suo potenziale, come rivela a TuttoJuve. “Ho mantenuto un ottimo rapporto con la Juve: super giocatori che sono diventati amici, tifosi magici e tutti sono sempre stati cordiali e disponibili con me nel club. A livello di campo non è una esperienza che rimarrà impressa nella mia memoria. Avevo deciso di accettare la Juve perché è un grande club, con una buona storia e anche perché era al primo posto in Italia. Purtroppo, questa rimarrà la mia peggiore esperienza poiché ho giocato solo 45 minuti e non ho mai potuto indossare questa maglia allo Juventus Stadium. Sinceramente, quando qualcuno mi parla della Juventus cerco di cambiare subito argomento: mi vergogno del trasferimento!” (L’ARTICOLO COMPLETO)

ERJONA SULEJMANI E IL PARTICOLARE SU LUKAKU – L’Inter ha piazzato il colpo Lukaku e sono arrivati i complimenti anche di Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista Dzemaili. L’ex Manchester United ha intenzione di prendersi la scena in casa nerazzurra, dopo un lungo corteggiamento dovrà convincere tutti con gol e prestazioni, anche i più scettici, a colpire è stata soprattutto la forma fisica del calciatore, dichiarazioni anche di Erjona: “Che gambe ha! Quest’anno la nostra Inter deve farsi valere!”. Le premesse in casa Inter sono sicuramente buone, i nerazzurri sono intenzionati a ridurre il gap dalla Juventus, l’intenzione è sorprendere dopo un calciomercato importante. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ARRESTATO EX PORTIERE LECCE – C’è anche un ex calciatore dell’U.S. Lecce, Davide Petrachi, tra le 13 persone arrestate in Salento nell’ambito di un’operazione antidroga. Petrachi, di 33 anni, leccese, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo per due episodi di detenzione ai fini di spaccio di droga a due agenti sotto copertura in un locale notturno. Già arrestato il 20 marzo 2018 per spaccio di cocaina, Petrachi è stato uno dei portieri della rosa del Lecce per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, nel Martina Franca e nel Nardò in serie D. (L’ARTICOLO COMPLETO)