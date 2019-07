Le notizie del giorno – Calciatore pubblica video porno sul web, lutto nel calcio italiano

Clamoroso episodio che si è verificato nelle ultime ore e che riguarda un calciatore, una situazione che non ha nulla a che vedere con il campo ma che ha comunque portato motivo di discussione. Clinton N’Jie, 25enne neo attaccante della Dinamo Mosca e nazionale si è ripreso a fare sesso con una ragazza, poi ha pubblicato tutto sui social ed in poco tempo il video è diventato virale scatenando la reazione dei fan e di tutto il mondo del web. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Federazioni e Leghe Mondiali contro l’emittente saudita ‘beoutQ‘, che trasmette illegalmente i servizi delle tv europee. Il comunicato integrale. “Noi, titolari dei diritti di diverse competizioni calcistiche, condanniamo collettivamente nel modo più forte possibile il furto in corso della nostra proprietà intellettuale da parte dell’emittente pirata nota come “beoutQ” e chiediamo alle autorità dell’Arabia Saudita di supportarci nel porre fine alle diffuse ed evidenti violazioni dei nostri diritti in atto nel Paese saudita”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“The Best Fifa Football Awards” premierà i migliori allenatori della stagione 2018-2019. 10 i candidati, non c’è nessun italiano. Tra questi figurano il tedesco Jurgen Klopp, vincitore della Champions League con il suo Liverpool, Marcelo Gallardo vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca che ha guidato in finale di Coppa America il Perù, lo spagnolo Pep Guardiola vincitore di Premier League, Fa Cup e Ligue Cup con il Manchester City, Mauricio Pochettino che ha guidato il Tottenham nella sua prima finale di Champions League, Fernando Santos vincitore della Uefa Nations League con il Portogallo, Erik Ten Haag allenatore dell’Ajax semifinalista di Champions League e vincitrice di campionato e Coppa di lega olandese, Djamel Belmadi vincitore con l’Algeria della Coppa d’Africa, Didier Deschamps commissario tecnico della Francia campione del mondo e infine Tite vincitore della Coppa America con il Brasile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. Calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò il grave compito di debuttare in serie A, assieme ai suoi giovani compagni, il 15 maggio 1949, subito dopo la tragedia di Superga. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).