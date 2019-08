Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, De Boer nella bufera, pasticcio Rami

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – L’Argentina piange uno degli eroi del Mondiale in Messico del 1986 vinto dalla nazionale Albiceleste: è morto all’età di 62 anni l’ex difensore José Luis Brown. Fu proprio lui ad aprire le marcature in occasione della finale della competizione vinta 3-2 da Maradona e compagni contro la Germania. Il ‘Tata’ in carriera ha vestito prima la maglia dell’Estudiantes giocando successivamente con Atletico Nacional, Boca Juniors, Dep. Espanol, Brest, Real Murcia e Racing Club. Come allenatore ha guidato per una stagione l’Atletico de Rafaela, nel dicembre del 2007; per lui anche una esperienza da tecnico dell’Argentina Under 17, e da vice di Sergio Batista ai Giochi olimpici di Pechino 2008. (L’ARTICOLO COMPLETO)

DE BOER NELLA BUFERA – Dura presa di posizione da parte di Frank de Boer, l’attuale allenatore dell’Atlanta United squadra che milita in MLS, che si scaglia contro le richieste di parità contrattuale tra uomini e donne nel mondo del calcio. “Per me è ridicolo, come nel tennis. Ci sarà una differenza se la finale dei mondiali maschili viene vista da 500 milioni di persone, e quella femminile da 100 milioni di persone. Non è lo stesso. Devono essere pagate quanto meritano, non meno, ma quello che davvero meritano. Se diventerà popolare come il calcio maschile, allora prenderanno le stesse cifre, perché le entrate pubblicitarie saranno maggiori. Ma se non è così, perché devono guadagnare le stesse cifre? Penso sia ridicolo e non lo capisco”, ha detto il tecnico olandese, ex Ajax e Inter, in un intervista al Guardian. (L’ARTICOLO COMPLETO)

PASTICCIO RAMI – Divorzio tra Olympique Marsiglia e Adil Rami. Il club francese ha risolto il contratto del difensore ma la vicenda rischia di avere un seguito in tribunale. Secondo ‘L’Equipe’, il Marsiglia ha maturato la decisione per i comportamenti poco professionali del difensore. L’ex giocatore del Milan, già al centro delle cronache del gossip per la tormentata relazione con Pamela Anderson, ha preso parte al game show televisivo ‘Fort Boyard‘ quando aveva comunicato di essere infortunato e per questo non si poteva presentare agli allenamenti. Inoltre, Rami ha partecipato a una sfilata di moda a Monaco nello stesso momento in cui la squadra era in campo al Velodrome. I legali del difensore hanno annunciato battaglia e di voler portare il club in tribunale. Rami era legato al Marsiglia fino al 2021. (L’ARTICOLO COMPLETO)