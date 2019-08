Le notizie del giorno – Shock maltempo, due tragedie sfiorate nel mondo del calcio

Le notizie del giorno – La procura di Ferrara ha dissequestrato lo stadio Paolo Mazza, sede delle partite della Spal, disponendone la restituzione al Comune, proprietario dell’impianto. I sigilli della Guardia di finanza erano scattati il mese scorso per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, dopo la promozione della squadra cittadina in serie A. Il consulente della procura ha depositato una relazione preliminare che evidenza una serie di non conformità tecniche, ma che conclude che le strutture hanno un livello di sicurezza globale che nel breve appare “accettabile”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il maltempo ha causato la notte scorsa incidenti e allagamenti in diverse località della Germania meridionale e occidentale: Baviera, Baden-Wuerttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Durante un allenamento serale, 15 giocatori amatoriali sono stati colpiti da un fulmine a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg, come ha reso noto un portavoce della polizia locale. I giocatori, tra i 18 e i 49 anni, hanno riportato lievi ferite e sono stati ricoverati in ospedale, mentre una persona ha perso conoscenza. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS Stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).