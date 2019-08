Notizie del giorno: polemica Nainggolan-Inter, frecciate agente Dzeko, lo strano infortunio di un calciatore

POLEMICA NAINGGOLAN-INTER – Gli auguri di Radja Nainggolan a Edin Dzeko dopo il suo rinnovo con la Roma hanno fatto esplodere una polemica via social con i tifosi dell’Inter, che a lungo ha corteggiato quest’estate il centravanti bosniaco. “Non ho mai offeso l’Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c’entra con l’offendere l’Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti?”, ha sottolineato in un post su Instagram l’attuale centrocampista del Cagliari in riposta ad alcuni messaggi di tifosi nerazzurri. “Arriva Lukaku all’Inter ed essendo un amico gli dico ‘auguri e spacca tutto’. Lo stesso vale per Dzeko, che è un mio amico. Per Lukaku mi dicono sei un grande e per Dzeko mi dicono che sono uno str…o. Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo poi ti mandano a fan…? – ha concluso il Ninja – La società non c’entra niente, è solo amicizia con ex compagni. Lezioni di vita, almeno per chi vuole capire…”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

FRECCIATE AGENTE DZEKO – Importanti retroscena sulla trattativa Dzeko-Inter, all’indomani dell’ufficialità del rinnovo tra il bosniaco e la Roma, sono emersi dalle parole dell’intermediario dell’attaccante, Silvano Martina. Queste le sue parole a Tele Radio Stereo. “Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità dell’Inter era una cosa concretissima, però c’era da aspettare ancora un pochino e un giocatore con la storia di Edin non poteva aspettare le scelte di qualcuno… degli Icardi, della situazione e aspettare sostanzialmente l’Inter”. Così, parlando con lui, al di là delle contestazioni, abbiamo capito che è ancora molto apprezzato e tre giorni fa abbiamo iniziato a parlare del rinnovo con la Roma e l’abbiamo concluso ieri sera. Sicuramente, il fatto che tutti, dall’allenatore, ai compagni fino ai tifosi, chiedevano questo rinnovo, ha influito molto. Si è sentito importante in un club come la Roma e da lì rinnovare è stato semplice, l’ha fatto con grande entusiasmo. Quando abbiamo comunicato a Petrachi dell’apertura al rinnovo la Roma è stata il club più felice al mondo. Lui aveva voglia di vivere un’esperienza diversa, di giocare la Champions, ma i tempi lunghi l’hanno fatto riflettere”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LO STRANO INFORTUNIO AD UN CALCIATORE – Il primo cubano della storia ad esordire nel campionato inglese, un record niente male. Tutto sembra filare per il verso giusto. Poi l’inconveniente, bizzarro. E’ sfortunato Onel Hernandez, calciatore del Norwich City. Si è infortunato. Sì, ma non sul campo, bensì a casa, cadendo nelle scale del suo appartamento. E’ il suo allenatore a raccontarlo in conferenza: “Si è infortunato a casa. Sembra quasi uno scherzo ma invece è una cosa orribile per noi, è scivolato sulle scale mentre rientrava nel suo appartamento ed è caduto sul ginocchio. E’ un problema al menisco”, le parole di Daniel Farke. Lo stop, purtroppo, sarà di tre mesi. (L’ARTICOLO COMPLETO)