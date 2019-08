Notizie del giorno – La sentenza di Gasperini, il post criptico di Wanda Nara e le sirene francesi per Gattuso

LA SENTENZA DI GASPERINI – Monito dell’allenatore dell’Atalanta riguardo al mercato italiano rispetto a quello inglese. Le sue parole: “In A sono state sballate totalmente le date il nostro mercato da tre mesi è un baraccone: tutti parlano e nessuno fa niente. Gli inglesi, che ragionano per il calcio e non per il cinema, iniziano la Premier nello stesso giorno in cui chiudono il mercato: sono più essenziali di noi che ci troviamo a chiudere tutti gli affari negli ultimi 15 giorni. Una cosa che non aiuta la costruzione di una rosa”.

IL POST CRIPTICO DI WANDA NARA – Il braccio di ferro tra l’argentino e l’Inter è ormai insanabile, la certezza al momento sembra una: il calciatore non indosserà più la maglia nerazzurra, in caso di mancata cessione l’Inter sarebbe disposta a lasciare in tribuna l’attaccante addirittura per due anni. Icardi non sembra più intenzionato ad accettare un trasferimento, l’argentino aveva dato l’ultimatum entro luglio, adesso non intende lasciare Milano anche per una questione familiare. Continuano insistenti le voci su una nuova gravidanza di Wanda Nara ed adesso arrivano conferme: “Insegneremo al mondo che cos’è l’amore”, ha scritto su Twitter la moglie. (L’ARTICOLO COMPLETO)

SIRENE FRANCESI PER GATTUSO – Il Nantes è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la rescissione del contratto con Vahid Halilhodzic, secondo quanto riportano i francesi di “Presse-Ocean” e “20 Minutes”, il nome forte per la successione del tecnico bosniaco è quello dell’ex Milan Gennaro Gattuso, l’allenatore è reduce dal divorzio con il club rossonero dopo l’ultima deludente stagione in campionato. Ringhio si sarebbe preso 48 ore per comunicare una decisione definitiva ma secondo “20 Minutes” le chance di vedere il tecnico italiano sulla panchina dei canarini sono scarse, Gattuso infatti non sembra intenzionato ad accettare. (L’ARTICOLO COMPLETO)