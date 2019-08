Le notizie del giorno – Shock Abraham, arrestato un calciatore, Tacchinardi preoccupato sulla nuova Juve

SHOCK ABRAHAM – Pioggia di offese razziste sui social al calciatore del Chelsea Tammy Abraham per il rigore sbagliato che ha determinato la vittoria del Liverpool nella Supercoppa Euroepa disputata ieri sera a Instanbul. Lo denuncia l’associazione antirazzista ‘Kick It Out’ che attraverso i social condanna gli insulti a carattere discriminatorio al 22enne di origini nigeriane bersagliato di offese sui social. “Questo genere di abuso è sempre più prevedibile ma non meno disgustoso. Invitiamo tutto il nostro supporto a Tammy e ribadiamo la nostra richiesta a Twitter e agli altri social media di reprimere queste manifestazioni offensive”, aggiunge l’associazione che si batte contro la discriminazione nel calcio. “È un invito all’azione, vogliamo sapere cosa verrà fatto per affrontare questo insidioso problema”, conclude la nota di ‘Kick It Out’. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ARRESTATO UN CALCIATORE – Il difensore franco-beninese dell’Alaves, Olivier Verdon, è stato arrestato ieri, mercoledì 14 agosto, dalla polizia spagnola dopo una violenta lite con la compagna ed è stato poi rilasciato in attesa del processo. Lo si apprende da fonti di polizia. Secondo la stampa basca, il 23enne è stato arrestato mercoledì dopo una accesa discussione nei corridoi di un hotel a Vitoria, in Spagna, dove testimoni oculari lo hanno visto afferrare la sua fidanzata per i capelli. Il presunto reato, ha riferito la polizia, è quello di violenza di genere. Dopo aver trascorso la notte in cella, il giocatore originario del Benin è stato questa mattina rilasciato in attesa di comparire davanti ai giudici. Verdon, ex Bordeaux (2017-2018) e Sochaux (2018-2019), è stato ingaggiato dall’Alaves dopo aver giocato la Coppa delle Nazioni Africane con la sua nazionale. Il Deportivo Alavés ha rilasciato una dichiarazione di condanna “contro qualsiasi tipo di violenza” e ha promesso di prendere le “misure necessarie” nei confronti del giocatore. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TACCHINARDI PREOCCUPATO – “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ancora tempo per lavorare. Chi parte? Si tocca la problematica della Juventus: come farla giocare. In base a questo si fa il mercato in entrata e in uscita. Se giocherà a rombo, Sarri dovrà avere la forza carismatica di andare a dirlo a Cristiano. L’ambiente Juve ti mette tantissima pressione. Adoro Sarri, è uno dei top a livello mondiale, ma ha l’obbligo di continuare a vincere, questa volta attraverso il bel gioco. Mi piacerebbe se riuscisse a vivere questa avventura alla Juventus in maniera serena. Ho fiducia, è un allenatore super preparato, è pronto“. (L’ARTICOLO COMPLETO)