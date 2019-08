Notizie del giorno – Ultime su cessione Sampdoria, visita a sorpresa Tanzi, è già ‘totoretrocessione’

CESSIONE SAMPDORIA – Uno dei temi caldi di questo periodo, tra i pochi che esulano dal calciomercato, è quello relativo alla cessione della Sampdoria. E’ la Gazzetta dello Sport odierna a svelarlo, parlando di 10 milioni di differenza tra la proposta di Ferrero e l’offerta dei nuovi investitori: “L’accordo non c’è ancora – si legge – Il presidente Massimo Ferrero ha fissato da tempo il valore reale del club blucerchiato a quota cento milioni, bonus compresi. L’ultimo rilancio della CalcioInvest LCC, la cordata di investitori internazionali guidata dai finanzieri Jamie Dinan e Alex Knaster, insieme all’ex bomber sampdoriano Gianluca Vialli, ha portato l’offerta a una novantina di milioni, compresi i venti milioni garantiti dall’ex presidente Edoardo Garrone. Una vicenda, insomma, tutt’altro che conclusa, a dispetto di un eccessivo ottimismo che filtra da ambienti genovesi. Il presidente della Samp nel frattempo rimane alla finestra. Attende un passo avanti (ancora possibile) del gruppo finanziario Aquilor. Ma non si può escludere che – oltre a questi due soggetti forti – escano allo scoperto anche altri pretendenti potenzialmente interessati al brand Sampdoria. E, questa, rappresenta una variabile assolutamente imprevista sino ai giorni scorsi”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

PARMA, VISITA A SORPRESA PER CALISTO TANZI – Visita a sorpresa per l’ex patron della Parmalat e del Parma Calcio Calisto Tanzi, a suonare al campanello di casa è stato Faustino Asprilla, attaccante colombiano che fece sognare i tifosi gialloblu negli anni novanta, i due non si vedevano da oltre 10 anni e come riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica’ “si sono riabbracciati come un papa’ e un figlio di fronte dopo tanto tempo”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

E’ GIA’ ‘TOTORETROCESSIONE’ – Vittime principali, come spesso accade, le neopromosse. Le valutazioni dei trader di Stanleybet hanno lanciato la scommessa sull’ultimo posto. Candidato numero uno è il Verona, a quota piuttosto bassa, 2,00. A ridosso il Lecce, a 2,50. Un po’ meglio sta la terza neopromossa, il Brescia, a 5,50. Le reduci dalla A dello scorso anno, riferisce Agipronews, sembrano attrezzate per sfuggire l’onta dell’ultimo posto: il Parma è a 12, il Cagliari a 15, l’Udinese a 20 e il Genoa a 25. Ultime due ‘possibili’ Sassuolo e Bologna a 34, per le altre si va in tripla cifra. (L’ARTICOLO COMPLETO)