Il nuovo Palermo in conferenza stampa: l’annuncio dell’allenatore ed i programmi per il futuro

Sarà Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore del Palermo per il campionato di Serie D, lo ha annunciato il presidente rosanero Dario Mirri in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Da 50 anni aspetto questo momento. Vi regalero’ una societa’ trasparente, cambia tutto, mai piu’ marchi di cui non si capisce niente o procuratori che non si sa quale lavoro fanno. Il Palermo e’ ora di Palermo ed e’ visibile a tutti. Io sono un presidente come tutti voi e l’amministrazione comunale avra’ la possibilita’ di controllare quello che c’e’ dentro il Palermo e renderemo pubblici i bilanci. Non e’ possibile che ci hanno ridotto cosi’, ci hanno veramente calpestato, il Palermo per me e’ un pezzo importante della vita”, dichiara il presidente del Palermo. “Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci viene a colonizzare. Siamo stati la tifoseria piu’ civile d’Italia e li abbiamo fatti andare via con indifferenza. Questo stadio si chiama Renzo Barbera non perche’ ci ha portato in Europa League, ma perche’ ha fatto tutto quello che voglio fare io, dare tutto se stesso”.

“Un ritorno che non mi aspettavo, affronto questa avventura con senso di responsabilita'”. Cosi’ l’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. “Vi presento Gianluca Paparesta che svolgera’ un lavoro consulenziale – continua Sagramola – L’area tecnica sara’ affidata a Renzo Castagnini, la conduzione tecnica a una vecchia nostra conoscenza, Rosario Pergolizzi, che ha vinto uno scudetto. Il settore giovanile andra’ a una persona che antepone la passione agli interessi, Rosario Argento, il direttore sportivo del settore giovanile e’ Leandro Rinaudo”.