Palermo, è gia boom di abbonamenti: battuto il primato degli ultimi due campionati di Serie B

Il Palermo ha già superato quota 3000 abbonati, battendo il primato stagionale degli ultimi due campionati di Serie B. Il dato provvisorio, visto che la campagna abbonamenti si chiuderà venerdì 6 settembre, è relativo alla fase dei rinnovi e al primo giorno di vendita libera. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere fino al 6 settembre dalle 11 alle 19 alle postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato (in via San Lorenzo 288) e online su vivaticket.it. Su internet la vendita sarà attiva solo fino a martedì 3 settembre. Per abbonarsi non è più necessaria la tessera del tifoso. Sono previste riduzioni per under 18, donne e over 65: il costo dell’abbonamento intero varia da 70 euro per le curve a 1000 euro per la tribuna sostenitori.