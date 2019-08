“Metterò il massimo impegno per cercare di riportare questa città dove merita: l’importante è sapersi rialzare, i palermitani lo sanno fare. Sono troppo felice ed emozionato di essere ritornato qui”. Queste le parole di Mario Alberto Santana subito dopo avere firmato il contratto con il nuovo Palermo. Il giocatore, che aveva già indossato la maglia rosanero ai tempi della serie A, giocando nel massimo campionato anche con Chievo, Fiorentina, Napoli, Genoa e Torino, ripartirà quindi dalla Serie D nella città in cui aveva già scelto di vivere. Santana compirà 38 anni a dicembre e ha giocato con la maglia della Pro Patria nelle ultime due stagioni, vincendo un campionato di D con 16 gol in 31 partite nel primo anno e segnando 3 reti in 31 partite nella stagione scorsa in Serie C.