Palermo, grande festa alla ‘Notte dei campioni’: applausi e pace tra i tifosi, Miccoli e Toni

Grande festa a Palermo per la ‘Notte dei campioni‘, la serata che ha dato il via ufficiale del nuovo Palermo di Dario Mirri il quale ha affrontato alcune vecchie glorie rosanero. In campo tanti ex di diverse generazioni come Chimenti, Montesano, Berti, Zaccardo, Biava, Bombardini, Cappioli, Vasari, Migliaccio, Toni, Miccoli e Ilicic guidati in panchina da Ignazio Arcoleo e Pino Caramanno. La partita si è conclusa 6-0 per la squadra di Rosario Pergolizzi a segno tre volte con il bomber Ricciardo e una volta con Mendola, nell’unico gol del primo tempo, Lucera e Kraja.

Una cornice di pubblico straordinaria sugli spalti, con circa 20 mila presenze. Calorosissimo l’applauso e l’abbraccio riservato a Luca Toni e Fabrizio Miccoli, una serata che ha sancito la rinascita del nuovo Palermo ma anche la “pace” tra questi due campioni e la piazza palermitana. Tra i più acclamati anche Giulio Migliaccio, Josip Ilicic e Gianluca Berti.