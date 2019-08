Palermo, si riparte: primo giorno di lavoro, le parole in conferenza di sindaco e presidente

Il Palermo riparte dopo gli ultimi mesi tribolati. Conferenza stampa con sindaco e dirigenti per il primo giorno di lavoro della nuova società rosanero. Ecco le loro parole.

SINDACO ORLANDO – “Sono felice. E’ un momento bellissimo, ringrazio l’amministrazione comunale di Petralia che ci ospita. In passato sono venuto tante volte, ma questo è un momento importante per la nostra città. Ringrazio Hera Hora per come ha presentato il progetto: carico di rispetto nei confronti della città, della tifoseria e nei miei confronti. E’ un progetto pieno di amore e concretezza, e ci sono tutti gli elementi necessari per lasciarci alle spalle il passato. Mirri vuole costruire una cosa comune alla tifoseria, alla città, una casa comune tra la società e il campo, una cosa comune dove tutti possono partecipare. Noi siamo comunità e questo è un momento significativo. Noi siamo tutti con voi, la tifoseria e la società lo hanno già dimostrato e sono felice che la comunità di Petralia partecipi a questo importante momento di sport“.

PRESIDENTE MIRRI – “Ringrazio il comune di Petralia che ci sta ospitando. Sono sicuro e convinto che questo comune avvierà nel tempo, da questo inizio, opportunità di lavoro per i loro cittadini. Io amo Petralia, pensate che è qui che mi sono sposato, e penso che la vera Sicilia, le radici della nostra Sicilia, siano proprio qui. Ecco perché ho desiderato che Petralia potesse essere la prima casa del Palermo. Adesso mi auguro che da questa opportunità la comunità di Petralia possa saper crescere e valorizzare il proprio territorio. Ringrazio il sindaco Orlando, che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, lui rappresenta la città di Palermo e continuerà a rappresentarla. Orlando ha fatto tanto per Palermo e per il Palermo. Credo che nel nostro progetto abbia visto il desiderio di valorizzare il Palermo. Grazie al sostegno della mia famiglia, di mio padre e di Tony Di Piazza abbiamo radici forti, e so già che tipo di eredità lascerò a chi un giorno mi susseguirà: un controllo della società. Un controllo da parte di terzi soggetti e sto parlando dei tifosi e di amministrazione comunale, che garantisca sviluppo al territorio. Noi tifosi vogliamo vincere tutte le partite, ma è chiaro che il Palermo entrerà in campo con 11 giocatori e troverà avversari con 11 giocatori, sarà il campo poi a decretare il vincitore, ma voglio inculcare ai nostri giocatori la mentalità della vittoria“.

PAPARESTA – “Stiamo ancora lavorando sui diritti televisivi del Palermo, ci vorrà ancora del tempo ma posso dire che c’è grande interesse in questa squadra. Confido che tutte le partite saranno viste da tutti i tifosi, siciliani e nazionali. Confidiamo di poterlo fare già dalla prima giornate, anche perché le scadenze sono molto ristrette. Continueremo a trattare così come fatto nei giorni scorsi“.