Palermo, inizia un nuovo percorso: tifosi in corteo: a breve il nuovo allenatore

Inizia un nuovo progetto in casa Palermo, dopo la mancata iscrizione in Serie B è arrivata una nuova proprietà e la squadra ripartirà dalla Serie D. Nel frattempo circa 200 tifosi si sono ritrovati in piazza per “festeggiare un nuovo inizio”, lo slogan è “Scendiamo in piazza per il nostro orgoglio e i nostri colori” e riguarda il gruppo Curva Nord inferiore. Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società, saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, verrà annunciato anche l’allenatore per la prossima stagione.