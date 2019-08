Palermo, voglia di vincere nella conferenza stampa: le parole di Castagnini e Pergolizzi

“Sono emozionato, si sta parlando di Serie D, ma non me ne sto accorgendo”. Lo ha detto il nuovo direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Sono onorato di essere qui oggi, consapevole che sarà difficile ma convinto che si possa far bene, inutile fare promesse e proclami ma sappiamo che dobbiamo solo vincere. Lo sappiamo e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Giornata di presentazione anche per il tecnico Rosario Pergolizzi: “Siamo qui per onorare questa maglia e per fare il bene di città, tifosi e di Palermo. “Sono molto riservato e sono più diretto in campo, sono onorato di essere qui perché significa che Palermo ha tanto da dare. Vogliamo dare il massimo e ringraziamo tutta la città”. Poi Pergolizzi svela la ricetta per vincere: “Serviranno corsa, carattere e cattiveria agonistica. Va bene tutto, ma noi dovremo rispettare l’avversario convinti che sarà difficilissimo e che non dobbiamo arrivare secondi. Vogliamo dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi, siamo partiti in ritardo ma avremo tempo per recuperare. Perché Palermo? Un onore far parte di questa famiglia, poi quando ci siano persone tanto professionali come Sagramola, Rinaudo e Argento non puoi tirarti indietro. Dobbiamo ragionare tutti alla stessa maniera per arrivare lontano, un gruppo di persone serie che daranno tutto per città e tifosi”.