Parma, D’Aversa in conferenza: indicazioni sugli assenti, sugli obiettivi e sul mercato

“Domani non ci saranno Kucka e Gazzola, che hanno avuto qualche problema; per il resto sono tutti convocati“. Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D’Aversa in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Venezia. “Affronteremo un impegno non semplice, avremo di fronte una squadra organizzata: Dionisi è uno che prepara tutto nei minimi dettagli. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Servirà la massima determinazione e servirà non commettere errori. Dobbiamo pensare a un impegno alla volta. Vogliamo passare il turno per l’importanza della competizione e per dare continuità al percorso che stiamo portando avanti. Nella vita comunque bisogna essere ambiziosi e non porsi limiti: il nostro DNA resta sempre lo stesso. Da parte di tutti deve esserci l’ambizione di far meglio dello scorso anno“.

“La società è stata brava e ha operato bene durante il mercato ma ricordiamo che la nostra squadra ha fatto cose di rilievo tutta la scorsa stagione. E’ stato importante infatti ripartire questa estate con i calciatori che erano già qui lo scorso anno, come Inglese, Grassi e Sepe“.