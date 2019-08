Parma, Inglese avverte la Juventus: “proverò a fare gol”, le indicazioni di D’Aversa

“Apriremo il campionato contro una grande squadra, ci proveremo come l’anno scorso cercando di fare risultato ad ogni costo”. Sono le dichiarazioni di Roberto Inglese, attaccante del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky in vista dell’esordio in campionato contro la Juventus, partita difficile ma l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. “Sicuramente è meglio affrontarli subito che nel corso del campionato, ma giochiamo contro grandi campioni e sarà molto difficile”, ha aggiunto il bomber gialloblu. L’obiettivo di Inglese è segnare all’esordio. “Ci proverò, ma aldilà del mio gol è importante fare risultato”, ha detto. Infine sul sogno Nazionale e gli Europei, Inglese ha concluso: “La porta per la nazionale è aperta, non mi precludo nessuna possibilità. Spero di poter giocare con continuità per arrivare alla maglia azzurra in cui spero”.

“Sarà una partita bellissima da giocare, una grande opportunità che proveremo a sfruttare”. Così l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa intervenuto ai microfoni di Sky Sport.”Sappiamo le difficoltà che troveremo, affrontiamo la squadra più forte ma il bello del Calcio è che possono sempre esserci delle sorprese”, ha aggiunto. “Sicuramente avranno bisogno di tempo per capire cosa chiede il nuovo allenatore, ma guardando la formazione è una squadra che può sempre farti male anche senza schemi”, ha replicato D’Aversa. “Noi vogliamo metterli in difficoltà e provare a fare risultato”, ha spiegato. Infine sugli obiettivi stagionali: “l’obiettivo iniziale resta la salvezza, il secondo anno è sempre più difficile, poi vogliamo migliorarci e non commettere gli errori dello scorso anno”.