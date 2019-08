Parma, Inglese ancora in gialloblu: “vi svelo perchè ho deciso di rimanere”

L’ultima stagione è stata importante per l’attaccante Roberto Inglese, qualche infortunio di troppo ha un pò condizionato la corsa, il calciatore adesso è pronto per una stagione da protagonista, ecco le parole in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Parma, per il suo acquisto, ha fatto un investimento di circa 25 milioni. Sente il peso della responsabilità? «Sento di dover valere quella cifra. Ma non è un problema: maggiore responsabilità, maggiore impegno».

Perché ha deciso di tornare?

«Perché l’anno scorso mi sono trovato bene, perché ho legato con l’ambiente e con i tifosi, con cui si è instaurato un rapporto speciale, e perché qui c’è D’Aversa: le sue idee sono funzionali al mio modo di giocare, mi valorizzano».

Che cosa le piace di Parma?

«L’educazione. I più anziani come i più giovani: tutti gentili, rispettosi, mai invadenti».

E con D’Aversa com’è il rapporto?

«Ci capiamo a sguardi, non c’è bisogno di tante parole. Io so che cosa vuole e lui sa che cosa posso dare».

Venite dall’Abruzzo tutt’e due: che cosa significa essere abruzzesi?

«Fare le cose a mille all’ora, senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà. Significa, come capita a me e anche all’allenatore, che nel giorno di riposo veniamo al campo a lavorare, a fare esercizi per cercare di migliorarci. L’impegno e il sacrificio ci uniscono».

Qual è l’obiettivo del Parma?

«Ho in testa una sola cosa: migliorare. La salvezza prima di tutto, e poi vediamo. Lo stesso discorso vale a livello personale: nello scorso campionato ho segnato 9 gol, ma ho saltato 14 partite. Vorrei fare qualcosa in più, ma non mi pongo limiti».

Sarà un Parma diverso in questa stagione?

«Proveremo a tenere il baricentro più alto, ad avere nuove proposte di gioco, ma senza perdere la nostra identità di squadra battagliera e determinata».

Il prossimo campionato?

«Più equilibrato al vertice. A parte la Juve, c’è il Napoli di Ancelotti e l’Inter ha preso un allenatore come Conte che è una garanzia perché sa dare mentalità e motivazioni. E anche nel gruppo delle medio-piccole si è alzato il livello: noi del Parma abbiamo fatto ottimi acquisti, ma anche il Genoa che ha preso Lasse Schöne, il Cagliari con Rog e Nainggolan. Insomma, prevedo una bella stagione».

Curiosità di vedere qualche giocatore in particolare?

«La coppia Manolas-Koulibaly dev’essere fantastica: passare da lì non sarà semplice per nessuno».

La Nazionale?

« Mi hanno chiamato per due panchine, spero di far parte del gruppo per l’Europeo».

La dote del Parma?

«La compattezza, l’unità d’intenti. Nessuno si sente migliore degli altri. Abnegazione».

Chi era il suo idolo da bimbo?

«Ibrahimovic, giocatore completo: bravo con il destro, con il sinistro, di testa, nel tiro, nello smarcamento».

E per chi faceva il tifo?

«Per il Milan di Ancelotti, quello del 2002-03 indimenticabile. La semifinale di ritorno contro l’Inter, in Champions: gol di Sheva, pareggio di Martins, sofferenza infinita. E poi la gioia a Old Trafford contro la Juve».

E poi Ancelotti a Napoli.

«Ha vinto tutto e dappertutto, e tutti i suoi giocatori ne parlano bene. L’uomo è straordinario. Umile, disponibile, una parola buona per tutti».

Che cosa fa fuori dal campo?

«Cerco di studiare l’inglese che, dato il cognome che porto, è praticamente un obbligo. Ma quanta fatica!».

I social network?

«Non metto mai immagini di vita privata. I social network, se ne abusi, ti fanno perdere il senso della realtà, finisce che vivi in un altro mondo».