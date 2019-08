Parma-Juventus, le parole di D’Aversa alla vigilia: “Servirà una gara perfetta, il pubblico sarà fondamentale”

“La Juventus domani cercherà di fare la partita, fraseggiando molto. Oltre all’organizzazione di squadra ci sono pure i singoli: dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra molto forte. Dobbiamo essere noi i primi convinti di poter fare risultato: il 100 per 100 potrebbe non bastare. L’aiuto del pubblico sara’ fondamentale per spingere i ragazzi”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia dell’esordio in campionato, contro i campioni d’Italia, alle 18, al Tardini, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa. “Dobbiamo andare in campo vogliosi di metterli in difficoltà. Questo spirito deve esserci da parte di tutti. Ho detto ai ragazzi che domani tutti guarderanno la nostra gara. Non possiamo commettere errori; dobbiamo dare tutto, servirà la partita perfetta. Le motivazioni in queste sfide vengono da sole”, ha aggiunto l’allenatore del team emiliano.

“Devo ancora valutare diverse cose. Grassi rientra da un infortunio importante: ci vorrà del tempo prima che recuperi bene. Kucka ha svolto un solo allenamento con il resto della squadra. E’ convocato ma è chiaro che non potrà giocare dall’inizio. Confido in ragazzi come Hernani, che può esordire in A, oppure Brugman. Sarà il campo a dire se questa squadra è più forte di quella della scorsa stagione”, ha puntualizzato D’Aversa. “Sono felice che il campionato italiano stia tornando importante, come lo era una volta. Mi dispiace che domani non ci sia Sarri; in più ne approfitto per mandare un saluto e un abbraccio a Mihajlovic“, ha concluso il tecnico dei ducali.