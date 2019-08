Parma-Juventus, Faggiano si sbilancia su Pezzella e Conti

Si gioca la prima giornata valida per il campionato di Serie A, ad aprire la partita tra Parma e Juventus, match molto importante soprattutto per i bianconeri che devono iniziare con una vittoria dopo le tante novità estive, su tutte l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri. Prima del match intervista con il dirigente del Parma Faggiano ai microfoni di Sky Sport: “Pezzella? Ancora è un calciatore dell’Udinese ma mancano solo le firme, per rispetto non dico che è fatto. Nella scorsa stagione hanno inciso gli infortuni, soprattutto quelli di Inglesi e Gervinho. Abbiamo fatto dei sacrifici grossi per confermarli ma entrambi volevano rimanere al Parma. Può arrivare Conti? Penso proprio di no”.