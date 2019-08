Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, gli anticipi di Serie A in… pillole

Prende il via il campionato di Serie A, la prima giornata mette di fronte Parma e Juventus, grande curiosità nei confronti del club bianconero che ha deciso di voltare pagina con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, l’ex Napoli non sarà in panchina e salterà anche la sfida contro gli azzurri. Parma e Juventus si sono sfidate 48 volte: 22 vittorie dei bianconeri a fronte di 10 successi degli emiliani e 16 pareggi, con 85 reti della Juve e 50 del Parma. Equilibrio al Tardini: 7 vittorie a testa e 10 pareggi, con 25 reti realizzate da entrambe le squadre. L’unico grande ex della sfida di domani è Gianluigi Buffon mentre altri hanno vestito le due maglie, da Fabio Cannavaro a Lilian Thuram, fino a Pippo Inzaghi, tra gli allenatori menzione speciale per Carlo Ancelotti.

L’anticipo serale invece regala lo scontro tra Fiorentina e Napoli. La sfida tra viola e azzurri sarà il match numero 139, precedenti leggermente a favore dei viola, che hanno vinto in 52 occasioni: 47 sono i successi azzurri, mentre sono 39 i pareggi, sono invece 69 partite disputate all’Artemio Franchi, 36 affermazioni del club toscano, contro 15 vittorie del Napoli e 18 pareggi. In particolare un precedente da ricordare, Il 29 aprile 2018 gli azzurri abbandonarono il sogno scudetto perdendo nettamente 3-0 contro i viola.