Parma-Juventus, le parole di Martusciello: “La fatica si è fatta sentire, Sarri arrabbiato perché…”

Si è appena conclusa Parma-Juventus. Esordio con vittoria per i campioni d’Italia in carica, grazie ad una rete di Chiellini. Queste le parole di Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport.

Martusciello analizza la partita:

“La fatica si è fatta sentire soprattutto per le condizioni climatiche. Il caldo ci ha portato a commettere tanti errori nella ripresa. Nel primo tempo la partita è stata di alto livello, considerando la forza dell’avversaria, che giocava in casa. Loro sono molto bravi sulle distribuzioni difensive e con i centrocampisti. Nel primo tempo si poteva concretizzare di più, ma la prima partita è sempre un’incognita. Siamo contenti dei 3 punti. Questa squadra è composta da grandi campioni e si devono fare delle scelte. C’è bisogno di tutti”.

Su Sarri:

“Sarri lo sentito tra primo e secondo tempo. Era contento alla fine per il risultato, ma essendo un perfezionista si è anche arrabbiato, ha sottolineato i troppi errori commessi nella ripresa. Il mister è migliorato in alcuni aspetti. Intanto ha diminuito le sigarette (ride ndr), parla tanto con la squadra, si confronta con i campioni della Juventus. E’ giusto così. E’ molto presente in quelli che sono i meccanismi di campo, ora è molto più partecipe”.

Sulla scelta di Higuain al posto di Dybala:

“Higuain nasce attaccante e andare a mettere oggi una pedina in un punto diverso dal solito non sarebbe stata la scelta migliore. Al momento Higuain vale Dybala e viceversa”.

Sui cambi Martusciello afferma:

“Ho fatto i cambi perché la squadra era in difficoltà. Poi chiaramente chi è entrato si è trovato nelle difficoltà della squadra, ma piano piano metteremo a posto tutto”.

Ai microfoni di Sky Sport anche Alex Sandro. Queste le parole del terzino brasiliano:

“E’ stata una partita difficile, fisica: alla fine le due squadre hanno perso un po’ di forza, come è normale che sia. Dobbiamo migliorare a livello di condizione fisica, ma siamo sulla strada giusta. Che cosa ci dirà Sarri? Ci farà i complimenti. Abbiamo colto tre punti importantissimi, giocare a Parma è sempre difficilissimo per la Juve”.