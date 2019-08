Parma-Juventus: Paratici su Dybala, Icardi e la cessione di Cancelo

In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo di adattamento”. Su Icardi: “siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, un reparto invidiato da tutti, è difficile migliorare ulteriormente questa rosa”. Sull’addio di Cancelo: “i nostri calciatori si spostano solo per andare in grandissime squadre, Cancelo ha accettato il trasferimento al City, Danilo era un nostro pupillo da tempo”.