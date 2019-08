Perugia-Chievo, tifoso va allo stadio e si perde: rintracciato due giorni dopo dai Carabinieri

Una storia per fortuna a lieto fine. Era uscito di casa per recarsi allo stadio ”Renato Curi” ed assistere alla partita di calcio Perugia-Chievo Verona, prima giornata di Serie B, e non è più tornato. La madre del ragazzo in questione ha lanciato l’allarme e sono partite le ricerche. Questa mattina i Carabinieri delle Compagnie di Perugia ed Assisi, in collaborazione tra loro, lo hanno ritrovato. I Carabinieri della Stazione di Cannara hanno rintracciato la persona scomparsa, in evidente stato confusionale, nella propria autovettura parcheggiata in una strada del Comune di Deruta.