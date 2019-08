Pes 2020, Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A

Pes 2020, importante novità per quando riguarda il famoso videogioco di calcio che a breve uscirà per le varie consolle. Konami ha infatti annunciato che sarà presente la licenza ufficiale della Serie A Tim. Il colosso giapponese ha ufficializzato la fumata bianca, che prevede quindi la presenza -nel gioco- di badge sulle divise dei calciatori e del trofeo Coppa Campioni d’Italia. A luglio, Konami aveva annunciato la partnership con la Juventus: l’accordo con il club bianconero permette ai creatori di eFootball PES 2020 di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e le divise da gioco ufficiali della società campione d’Italia.