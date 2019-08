Pescara, Zauri tra campo e mercato: Stiamo allestendo una bella squadra”

“Abbiamo svolto fino ad ora un ottimo lavoro, anche se chiaramente i carichi si fanno sentire sui ragazzi e negli ultimi giorni abbiamo allentato dopo la fine del ritiro di Palena, con allenamenti ora più mirati al pallone rispetto alle settimane scorse. Il mercato? La società sta lavorando bene, e sta facendo quello che avevamo detto all’inizio. Cerchiamo un esterno d’attacco e poi per il resto ben vengano giocatori bravi. C’è ancora tempo e io sono fiducioso anche perché abbiamo un filo diretto con il presidente“. Così il tecnico del Pescara Luciano Zauri, rilasciate questa mattina nel corso di un evento con uno sponsor, e a poco più di venti giorni dall’inizio del campionato cadetto.

“Stiamo allestendo un bel Pescara con giocatori importanti in alcuni ruoli. Non contano tanto i nomi, ma la sostanza. Non vogliamo comprare tanto per comprare, ma se capita una occasione buona non ci tireremo indietro. A centrocampo sono partiti Brugman e Kanoute’ ma abbiamo tante alternative e ragazzi giovani che hanno voglia di far bene. Sul modulo lavoriamo sul 4-3-3, ma ho provato anche la squadra con le due punte“.