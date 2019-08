Pogba, il fratello Mathias lo chiama in Spagna: “Sarebbe bello giocare nella stessa Nazione”

“Prima o poi giocheremo nella stessa Nazione, magari già in questa stagione”. Lo ha detto, dalle colonne di “As”, Mathias Pogba, attaccante guineano del Manchego, fratello di Paul, attualmente in forza al Manchester United ma da settimane e settimane al centro di diverse voci di calciomercato. Su tutte quella che accosta il centrocampista francese al Real Madrid, allenato dal connazionale Zinedine Zidane. “Non so come e dove finirà, nel calcio non si sa mai. Paul sta molto bene in Inghilterra: è un professionista e non dirà mai alcunché di male sul Manchester United. Il suo futuro dipende dalle due società: bisogna vedere se effettivamente il Real Madrid lo vuole comprare e se i Red Devils sono disponibili a venderlo. Si tratta di affari”, ha aggiunto il fratello maggiore di Paul Pogba.