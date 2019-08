Pogba risponde al razzismo da campione: il bellissimo messaggio del francese [FOTO]

Sta diventando virale sul web un messaggio di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, ex Juve, da sempre in prima linea contro il razzismo e vittima di insulti negli ultimi giorni per il rigore sbagliato contro il Wolverhampton, ha postato una foto dove lo stesso francese è ritratto con in braccio un neonato e con sullo sfondo un dipinto del volto di Martin Luther King Jr. Nella didascalia parole chiare: “I miei antenati e i miei genitori hanno sofferto per la mia generazione, per oggi farla sentire libera, farla lavorare, farle prendere l’autobus e per farla giocare al calcio. Gli insulti razzisti sono ignoranza e possono solo rendermi piu’ forte e motivato nel combattere per la prossima generazione”.