Ponte Morandi, il ricordo di Genoa e Sampdoria ad un anno dalla tragedia

Un anno fa, il crollo del Ponte Morandi. Oggi, le due squadre di calcio di Genova ricordano le vittime di quella tragedia attraverso un pensiero sui propri siti ufficiali.

“Genova non dimentica. A un anno dal crollo di ponte Morandi – scrive la Sampdoria – il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia“.

“E’ il giorno della commemorazione delle 43 vittime. Nel silenzio. O tra il suono delle sirene delle navi – scrive il Genoa – e delle campane delle diocesi. Tutta Genova si stringe intorno ai famigliari nell’anniversario di una tragedia che ha colpito tutti. Un anno dopo il Ponte Morandi non c’è più. Restano macerie di dolore. Vuoti incolmabili. Insieme alla lezione di civiltà, coraggio, dignità di cui i genovesi, e le istituzioni, locali e non, hanno dato prova. Un nuovo ponte. Forse neanche di lì passa l’idea di individuare il simbolo del riscatto, in una città che ha continuato a macinare numeri record, dal porto al turismo, in mezzo alle code e ai quattromila tir che la attraversano ogni giorno“.