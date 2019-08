Premier League al via, la denuncia: “alcuni dipendenti sono malpagati”

Si avvicina l’inizio della Premier League e nelle ultime ore è arrivata una denuncia dell’ente benefico Citizens Uk: addetti alle pulizie, guardie di sicurezza e addetti alla ristorazione non guadagnano abbastanza ed è stato chiesto di aumentare le paghe del personale, l’accusa è di aver perso il contatto con “le vite e le battaglie dei lavoratori”. Secondo quanto riportato dalla BBC, Citizens Uk rileva che soltanto 4 squadre della massima serie inglese si sono impegnati nel garantire un salario più equo ai propri dipendenti. E’ stato chiesto di aderire alla Living Wage Foundation, un’organizzazione del Regno Unito che punta a convincere i datori di lavoro a pagare un salario di sussistenza superiore al salario minimo. Everton, Liverpool, Chelsea e West Ham si sono impegnate a rivedere al rialzo i propri salari, hanno aderito anche squadre meno blasonate come il Luton, squadra di seconda divisione. “Non e’ giusto” ha detto un addetto delle pulizie che lavora all’Old Trafford, stadio del Manchester United, alla BBC. “Fatico a mettere il cibo a tavola per la mia famiglia. Considerando la quantita’ di denaro nel calcio, sarebbe bello vedere il club che paga a tutto il proprio personale un salario equo e dignitoso”.