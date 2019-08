Premier League, stasera l’Everton può fare la storia: il motivo

Può essere una giornata storica per la Premier League quella di oggi, infatti se l’Everton dovesse chiudere il match contro l’Aston Villa con un clean sheet, ovvero con la porta inviolata batterebbe un record che dura dalla stagione 1912-13, l’Everton infatti non ha mai chiuso le prime tre partite del massimo campionato senza subire reti, il punto di forza della squadra di Marco Silva a questo punto è proprio il reparto difensivo, zero gol nelle prime due giornate, prima il pareggio a reti bianche contro il Crystal Palace, poi l’1-0 in casa sul Watford, l’ultima volta in cui l’Everton ha subtio un gol in casa risale addirittura al 6 febbraio, quando si arrese ai campioni del Manchester City per 2-0, un’impresa molto importante fermare attacchi del calibro di Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester United. Stasera può entrare nella storia.