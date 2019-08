Premier League, goleada del Manchester City contro il West Ham: i tifosi degli Hammers la prendono con ironia

Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ambiziose per il West Ham”, scrive un altro. “Ben fatto West Ham. Ottimo inizio“ scrive ironico un tifoso degli Hammers.

Un altro scrive: “Chiunque pensi che possiamo arrivare tra i primi 7 si sbaglia. Nessuno dei terzini è abbastanza valido. Rice è forte non è ancora abbastanza e Wilshere è un caos”. La difesa è il punto critico anche per un altro tifoso: “West Ham molto al di sotto delle aspettative. Nonostante i primi ottimi 30. Haller è bravo e sarà una certezza per il futuro, ma la difesa fa acqua da tutte le parti. Il Man City è di un altro livello. Sterling è eccezionale”. Un altro chiama i tifosi alla calma: “Abbiamo giocato contro il City. Probabilmente una delle migliori squadre al mondo. Potrebbero battere qualsiasi squadra nella lega 5-0 e probabilmente segneranno più di 5 in una partita in questa stagione. Basta con la storia del solito vecchio West Ham”. I tifosi hanno dimostrato di prenderla con filosofia: “Oh guarda il West Ham attacca…oh no, scusate, colpa mia”. Ironico anche un altro utente: “C’è mancato solo il gol“.