Premier League, il primo gol della nuova stagione è un’autorete [VIDEO]

Gara inaugurale della Premier League 2019-2020 tra Liverpool e Norwich. Il primo gol della stagione inglese arriva dopo soli 7′ con la goffa autorete di Hanley che infila la sua porta, regalando il vantaggio ai Reds. Azione personale di Origi, cross dalla sinistra e maldestra deviazione del difensore scozzese nella propria porta. Al 19′ Salah ha raddoppiato con un preciso sinistro. Partita in discesa per la squadra di Klopp. In basso il VIDEO del primo gol.