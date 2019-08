Bentornata Premier League: le quote e i pronostici di William Hill per l’avvio del campionato inglese

Mentre il campionato di Serie A è in attesa di ricominciare a infuocare gli stadi italiani, nel Regno Unito parte la Premier League. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto ad accompagnare i tifosi oltre la Manica, mettendo sul piatto giocate da campioni. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Si parte venerdì sera dal campo del Liverpool, con i Reds che ospitano il Norwich City, neo promossi e vincitori della Football League. Questo sarà il primo scontro tra le due formazioni dopo l’incredibile match da nove goal di Carrow Road di gennaio 2016, vinto dal Liverpool per 5 a 4. I Reds sono attualmente imbattuti in casa da quaranta match, ovvero da aprile 2017: riusciranno a mantenere questo record? Risposta affermativa secondo la lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, che quota la loro vittoria a 1.12, contro il 21.00 offerto in caso di stravolgimento dello scenario; il pareggio vale invece 8.50.

Sabato si continua con lo spettacolo: il primo match in programma è quello delle ore 13.30 tra West Ham e Manchester City. I vincitori della scorsa edizione del campionato inglese sembrano essere sul punto diiniziare la stagione alla stessa maniera in cui l’hanno chiusa, ovvero con un successo. Il trionfo degli Sky Blues è infatti bancato a 1.24, mentre gli Hammers potrebbero avere qualche difficoltà nel fronteggiare la corazzata di Manchester. La vittoria della formazione di casa moltiplica ogni giocata per 13.00, mentre un pareggio vale 6.00. La giornata continua con un match decisamente più equilibrato, quello tra Bournemouth e Sheffield United, due formazioni che si incontrano per la prima volta in Premier League. I padroni di casa lo scorso campionato non hanno brillato, fermandosi al quattordicesimo posto in classifica, ma in questo primo scontro di campionato contro i neo promossi potrebbero partire con il piede giusto. La vittoria della squadra di casa raddoppia la posta in gioco per William Hill, mentre il successo avversario e il pareggio sono offerti rispettivamente a 3.80 e 3.50. Partita sul filo del rasoio e molto avvincente quella che ci si aspetta da Burnley e Southampton, le cui quote si distanziano di pochissimo: 2.70 è il moltiplicatore associato al segno 1, 2.75 quello previsto per la vittoria del Southampton. Il pareggio aprirebbe la possibilità di una vincita più succulenta, vista la quota fissata a 3.20. Si prosegue con la sfida tra Crystal Palace e Everton. La formazione di Londra alla prima di campionato non vince in casa da cinque match consecutivi e, secondo i pronostici di William Hill, sembra che anche questa occasione sia destinata a essere sprecata: favoriti gli avversari a 2.35, mentre l’undici londinese vede il proprio moltiplicatore alzarsi a 3.10; il pareggio è in vetrina a 3.30. In programma anche il match che vede in campo le formazioni di Watford e Brighton, con quest’ultima che dovrà cercare di rialzarsi dalla diciassettesima posizione raggiunta la scorsa stagione, a un passo dalla retrocessione in Football League. L’impresa non sembra scontata sulla carta, visto il segno 1 fissato a 1.95, molto basso in confronto ai 4.20 offerti per l’undici di Brighton. Perfino il pareggio, bancato a 3.40, sembra un risultato più plausibile. La giornata di sabato si conclude con Tottenham – Aston Villa. La formazione di Birmingham torna in Premier League dopo due stagioni passate in Football League e incontra gli Spurs nella loro nuova casa, l’Hotspur Stadium. La squadra di casa non vince tra le sue mura da ben tre giornate consecutive e questo match di avvio potrebbe permetterle di tornare a vincere, visto il moltiplicatore appetibile (1.28). Più ardua l’impresa degli sfidanti, il cui successo vale 11.00; 5.50 la quota associata al pareggio.

Domenica si giocano gli ultimi scontri di questa prima giornata di campionato. Si parte con Leicester – Wolverhampton, due squadre che la scorsa stagione hanno lottato all’interno della medesima fascia di classifica, terminando poi con una posizione di distanza (rispettivamente nona e settima). Anche in questa ripresa di campionato la competizione fra le due formazioni si prospetta agguerrita, ma in leggera discesa per la squadra di casa, viste anche le quote schierate dal più autorevole bookmaker britannico: 2.20 per il segno 1, 3.25 e 3.50 per la X e la vittoria avversaria. Partenza tosta invece quella del Newcastle, che al rientro dal break estivo ospita a casa l’Arsenal. La formazione di Emery, dopo il quinto posto raggiunto nella scorsa stagione, vorrà certamente partire al massimo per sperare in un’annata migliore. Le previsioni di William Hill sorridono ai Gunners, favoriti a 1.78 contro i 4.50 offerti per la vittoria dei padroni di casa. Il pareggio resta un’opzione da 3.75. Infine, big match in programma per le 17.00 all’Old Trafford, dove il Manchester United ospita il Chelsea, quest’ultimo guidato dell’ex bandiera dei Blues Lampard. Giocare sul campo di casa sembra rappresentare un vantaggio per lo United, la cui vittoria è bancata a 2.15. Più distante il moltiplicatore associato ai Blues, che vedono i propri tre punti moltiplicare la posta per 3.50; il pareggio si assesta invece sui 3.30. William Hill offre anche la possibilità di scommettere sul Risultato Esatto del match: in vetrina spicca l’ipotesi del pareggio per 1-1, che moltiplica per 5.80 la puntata.