Premier League, le quote ed i pronostici della prima giornata

Si avvicina l’inizio della Premier League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che può regalare colpi di scena. Subito in campo il Liverpool contro il Nowich, i campioni d’Europa sono nettamente favoriti a quota 1,14 su Planetwin365, la neopromossa vincente a 20 volte la posta. Sabato nel lunch match il Manchester City e’ dato a 1,25 contro il West Ham (vincente a 11,50), l’Everton è favorito ma rischia a quota 2,43 contro il Crystal Palace. Non ci dovrebbero essere sorprese tra Tottenham e Aston Villa, gli Spurs sono avanti nel pronostico a 1,28. Domenica alle 15 il Leicester sfida in casa il Wolverhampton, è favorito a 2,28, contro il pareggio e il segno 2 rispettivamente a 3,20 e 3,34. Al Saint James’ Park sfida tra Newcastle e Arsenal, con i Gunners avanti per Planetwin365 a 1,77, mentre alle 17:30 andrà in scena il big match Manchester United-Chelsea. I Red Devils sono dati vincenti a 2,21. A 3,25 il pareggio, mentre i Blues sono proposti a 3,45. Per la vittoria del campionato il City di Guardiola è ancora favorito a 1,50, poi il Liverpool a 3,10. Staccate il Tottenham (21), il Chelsea (36), Manchester United (38) e Arsenal (60).