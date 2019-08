Il presidente del Liverpool lancia stoccate al campionato di Serie A

“E’ importante per la Premier League mantenere una certa competitivita’. Non vogliamo un campionato come la serie A dove la Juve vince ogni anno senza alcuna competizione“. Sono le dichiarazioni di Tom Werner, presidente del Liverpool che in un’intervista concessa a “The Athletic” lancia stoccate alla Serie A. “Penso che i nostri tifosi siano come i nostri giocatori, come noi proprietari, vogliono vincere tutto – spiega – Ovviamente vincere il campionato e’ la nostra grande ambizione e la scorsa stagione ci ha insegnato che la chiave e’ pensare a vincere la prossima partita e mantenere l’avidita’ di continuare a vincere, per poi vedere dove siamo. Il City e’ una splendida squadra e ci aspetta un’altra grande sfida contro di loro. Di sicuro lo scorso campionato – il riferimento alla Premier che si e’ decisa all’ultima giornata col titolo andato al City per un solo punto sul Liverpool – e’ stato fantastico per lo sport”.