Pro Vercelli, domani il debutto di Gilardino: “Condizione così così e qualche acciacco, chiedo pazienza”

“Stiamo lavorando da venti giorni. Inevitabile che la condizione non sia ancora al top. Tra l’altro per acciacchi o questioni di tesseramento non potrò avere tutta la rosa a disposizione. Qualche giocatore si adatterà a fare un ruolo non suo“. Il nuovo allenatore della Pro Vercelli, Alberto Gilardino, si prepara all’esordio ufficiale in panchina nella sfida di Coppa Italia contro il Rende.

“Ai tifosi chiedo d’avere pazienza. La società sta lavorando per completare il ‘roster’ anche se ci vuole tempo. Ho fiducia in questo club ha un’ottima organizzazione ed è nato: tutte competenti per lavorare bene. Il Rende? Ci troveremo di fronte una squadra forte, soprattutto in attacco; una formazione che, pur cambiando tecnico, ha mantenuto molti giocatori delle passata stagione. Noi, però, dovremo cercare di dare il massimo, soprattutto ai ragazzi chiederò di mettere in pratica quanto a livello tecnico-tattico abbiamo studiato in queste settimane. Sono vicino alla famiglia Piola per la scomparsa della signora Alda, moglie di Silvio“.