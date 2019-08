Probabili formazioni Serie B, tutti gli schieramenti della prima giornata: dubbio Dionisi, gioca Armenteros

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B – Riparte il campionato degli italiani, la Serie B. Grande attesa per il via della stagione del campionato cadetto, che si aprirà ufficialmente questa sera con Pisa-Benevento, in programma alle ore 21. Il grosso del programma si gioca sabato 24 agosto. Alle 18 il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, stesso orario per Salernitana-Pescara. Alle 21, invece si giocano 4 partite: Ascoli-Trapani, Cittadella-Spezia, Entella-Livorno e Venezia-Cremonese. Domenica alle 18 debutta l’Empoli, che ospita la Juve Stabia, super sfida tra Perugia e Chievo Verona. Il posticipo del lunedì è Pordenone-Frosinone. Tutti i probabili schieramenti.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

PISA-BENEVENTO (venerdì ore 21)

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Birindelli, Gucher, Siega, Marin, Lisi; Asencio, Pesenti.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Antei, Letizia; Insigne, Viola, Tello, Improta; Armenteros, Coda.

CROTONE-COSENZA (sabato ore 18)



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Bellodi, Spolli, Golemic; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta; Mustacchio, Vido.

COSENZA (3-5-2): Saracco; Monaco, Idda, Schiavi; Bittante, Sciaudone, Kanoutè, Corsi, Legittimo; Moreo, Carretta.

SALERNITANA-PESCARA (sabato ore 18)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Billong, Karo, Jaroszynski; Firenze, Kiyine, Di Tacchio, Akpa Akpro, Lombardi; Jallow (Cerci), Giannetti.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Balzano, Bettella, Romagnoli; Busellato, Ventola, Ndiaye; Galano, Cisco, Tumminello.

ASCOLI-TRAPANI (sabato ore 21)

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, Pucino; Gerbo, Petrucci, Cavion; Chajia; Da Cruz, Scamacca.

TRAPANI (4-4-2): Dini (Carnesecchi); Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Joao Silva; Colpani, Luperini, Taugourdeau, Jakimovski; Nzola, Ferretti.

CITTADELLA-SPEZIA (sabato ore 21)

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Rizzo, Pavan, Drudi; Adorni, Vita, Branca; Diaw; Gargiulo, Panico.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Galabinov, Gyasi.

ENTELLA-LIVORNO (sabato ore 21)

ENTELLA (4-3-3): Paroni; Vailetti, Chiosa, Pellizzer, Sernicola; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Mancosu, Morra, De Luca.

LIVORNO (3-4-1-2): Plizzari; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; Morganella, Luci, Rizzo, Porcino; Stoian; Mazzeo, Marsura.

VENEZIA-CREMONESE (sabato ore 21)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Vacca, Lollo; Aramu; Capello, Bocalon.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Zortea, Castagnetti, Arini, Deli, Migliore; Palombi, Ciofani.

EMPOLI-JUVE STABIA (domenica ore 18)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Bandinelli, Stulac, Dezi; Laribi; La Gumina, Mancuso.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Izco, Mastalli; Elia, Cissé, Del Sole.

PERUGIA-CHIEVO (domenica ore 21)

PERUGIA (4-2-3-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara, Falzerano, Carraro; Dragomir, Fernandes, Capone; Iemmello.

CHIEVO (4-3-3): Seculin; Frey, Leverbe, Rigione, Cesar; Burruchaga, Hetemaj, Ivan, Obi; Garritano, Stepinski, Giaccherini.

PORDENONE-FROSINONE (lunedì ore 21)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Candellone, Strizzolo.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Brighenti; Paganini (Zampano), Haas, Maiello (Gori), Eguelfi; Ciano; Trotta (Dionisi), Citro.