“Ti aspettiamo, in bocca al lupo per una completa guarigione!”. E’ il messaggio del ct azzurro Roberto Mancini per augurare una pronta guarigione via Twitter a Maurizio Sarri, ancora alle prese con la polmonite e costretto a saltare le prime due gare di campionato della Juventus, contro Parma e Napoli. L’obiettivo per l’allenatore della Juventus è quello di ritornare in panchina per la terza giornata del campionato di Serie A, quella in trasferta contro la Fiorentina.