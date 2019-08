Pronostici Serie A, 2^ giornata: i consigli di CalcioWeb, risultato positivo per la Fiorentina

PRONOSTICI SERIE A – Prende il via la seconda giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con la sentitissima gara tra Bologna e Spal, la squadra di Mihajlovic è reduce dal pareggio contro il Verona, sconfitta invece per Semplici contro l’Atalanta. Appuntamento ricco di sabato, alle 18 in campo il Milan davanti al pubblico amico contro il Brescia, poi il big match che non ha bisogno di presentazioni tra Juventus e Napoli. Il derby delle 18 tra Lazio e Roma apre la domenica di calcio, poi tutte le altre partite alle 20.45. L’Inter cerca continuità in trasferta contro il Cagliari, promette emozione anche Genoa e Fiorentina, trasferta per la Sampdoria contro il Sassuolo.

BOLOGNA-SPAL 1 – Partita speciale per il Bologna, i rossoblu alla ricerca della vittoria da dedicare all’allenatore Mihajlovic, dal punto di vista tecnico è superiore alla Spal.

MILAN-BRESCIA 1 – Dopo il ko contro l’Udinese il Milan non può permettersi un nuovo passo falso, parte favorito davanti al pubblico amico nonostante il successo del Brescia sul campo del Cagliari.

ATALANTA-TORINO GOAL – Partita che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che si candidano ad essere protagoniste per tutta la stagione, partita da GOAL.

GENOA-FIORENTINA X2 – La Fiorentina può tornare a casa con un risultato positivo dopo il convincente esordio contro il Napoli nonostante il ko, il Genoa ha evidenziato problemi in difesa.

SASSUOLO-SAMPDORIA X2 – La Sampdoria è reduce dall’esordio shock contro la Lazio, in trasferta contro il Sassuolo può mettere in risalto le qualità della squadra.