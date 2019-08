Il PSG vince la Supercoppa, Tuchel: “Possiamo migliorare, ma l’inizio è buono”

“Possiamo migliorare, non mi sono piaciuti i primi e gli ultimi 10 minuti, ma per il resto della partita abbiamo sempre controllato il gioco. Sono molto felice. Il 5-3-2? Abbiamo avuto molte occasioni, ben dieci colpi nel primo tempo. E’ andata bene, bisogna avere pazienza, ma io sono soddisfatto“. Queste le parole del tecnico del PSG Thomas Tuchel al termine della finale di Supercoppa francese che ha visto esultare i suoi contro il Rennes.

“E’ sempre bello vincere, è ancora meglio farlo quando lo meriti senza discussione e oggi è stato così per noi. La mia squadra mi sembra pronta per l’inizio della stagione e del campionato, non siamo perfetti, ma siamo dove dobbiamo essere in questo periodo. Ci sono sicuramente cose da migliorare e bisogna continuare a lavorare, ma il nostro inizio è stato ottimo, abbiamo vinto un trofeo e lo abbiamo fatto rimontando il gol di svantaggio, vuol dire che lo stato d’animo è quello giusto“.