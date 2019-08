Rassegna stampa di martedì 13 agosto, in primo piano il mercato: Donnarumma, Chiesa, Lozano e non solo… [FOTO]

Rassegna stampa di martedì 13 agosto – In primo piano per quanto riguarda i quotidiani sportivi c’è il calciomercato, con alcune squadre e alcuni calciatori al centro della contesa. La Gazzetta dello Sport si concentra su Donnarumma e Chiesa: “Donnarumba Milan, Isco o James” si legge nel riquadro in alto. Poi in basso: “Battaglia in… Chiesa“. Il Corriere dello Sport dedica invece lo spazio grande al Napoli: “Adl prende Lozano e rilancia su Icardi“. TuttoSport di nuovo su Chiesa: “Inter-Juve senza tregua, sgambetto in Chiesa” si legge. In alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.