Razzismo, Phil Neville è durissimo: la sua soluzione ‘drastica’ per lanciare un forte messaggio

Sembra stia diventando una cosa serie il tema del razzismo in Inghilterra. Dopo gli insulti ad Abraham del Chelsea, sono arrivati quelli a Pogba. In tanti sono intervenuti sulla questione, ultimo in ordine di tempo è Phil Neville, ct della nazionale inglese femminile.

“Ho perso completamente la fiducia in chi gestisce i social – ha detto – per cui mi chiedo se non sia il caso di dare noi, come comunità calcistica, un messaggio forte lasciando i social media per sei mesi: a quel punto vediamo se le aziende che li gestiscono faranno qualcosa. Le mie giocatrici soffrono questi abusi tutto il tempo, che siano razzisti, sessisti oppure omofobi. E nessuno ha ancora fatto nulla. Non è solo un problema del calcio ma come calcio abbiamo il potere di farci sentire e allora chiedo ai giocatori: perché non boicottare i social e vedere qual è l’impatto“.