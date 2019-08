Real Madrid, i convocati per la Roma: indicazioni di mercato su Bale e James Rodriguez

Il Real Madrid continua la trattativa di calciomercato con l’attaccante Neymar, sono in corso contatti con il Psg per un clamoroso ritorno. Nel frattempo i Blancos hanno diramato la lista dei convocati per l’amichevole di questa sera contro la Roma allo stadio Olimpico, nell’elenco c’è anche Gareth Bale, fuori l’acciaccato Sergio Ramos. Assenti anche Mariano Diaz e James Rodriguez, che il club ha messo sul mercato. Questi i convocati, Portieri: Keylor Navas, Courtois e Toni Fuidias. Difensori: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic e Vinicius.