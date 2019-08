Real Madrid, Zidane e le indicazioni di mercato: da James a Bale, da Neymar a Pogba

“James Rodriguez e Gareth Bale sono giocatori del Real Madrid, fanno parte della nostra rosa e si stanno allenando con noi. Poi da qui al 31 agosto può succedere qualcosa, ma io come tecnico devo contare su tutti”. Sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane al termine dell’amichevole del Real Madrid dell’Olimpico contro la Roma, sconfitta ai calci di rigore per i Blancos e subito dopo sono arrivate le indicazioni di mercato. Il colombiano è sempre nel mirino del Napoli, in entrata obiettivo Neymar ma Zidane glissa. “Penso solo ai miei giocatori e alla partita di sabato prossimo (l’esordio in Liga contro il Celta Vigo ndr). Pogba? Stesso discorso, io penso al prossimo impegno ufficiale”.