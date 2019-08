Reggina-Denis, ci siamo: “torna in Italia per giocare in Serie C” [FOTO]

Ci siamo quasi, la Reggina sta per piazzare un colpo clamoroso, la ciliegina sulla torta da parte del presidente Luca Gallo che ha costruito una squadra in grado di conquistare la promozione diretta in Serie B. Probabilmente l’ultimo innesto di una campagna acquisti faraonica per il torneo di Serie C, calciatori di categoria superiore più altri che conoscono bene la Serie C, una squadra che rappresenta il giusto mix e che si candida ad essere la favorita alla vittoria finale. E’ ad un passo l’arrivo del Tanque Denis, manca solo l’ufficialità che però sembra arrivare dall’estero, ecco cosa scrive Rotativa Crema: “ufficiale, Denis lascia l’Universitario per trasferirsi alla Reggina, in Serie C”.