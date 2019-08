Anche in questo caso mancava solo l’annuncio, ma è arrivato pochi minuti fa: Gabriele Rolando è un nuovo calciatore della Reggina. Dopo la cessione di Kirwan, ecco l’esterno titolare della squadra amaranto, con Garufo – in prova da inizio ritiro- che rappresenterà l’alternativa. Il comunicato del club.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con Gabriele Rolando. Il calciatore firma un contratto triennale. Genovese di nascita, l’esterno classe ’95 viene fuori calcisticamente dal settore giovanile della Sampdoria. I blucerchiati lo girano dapprima in prestito al Como, con cui vive la prima esperienza da pro. La sua carriera prosegue con le maglie di Matera (in C), Latina, Palermo e Carpi (in Serie B). A partire da quest’oggi Rolando è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Reggina“.

#WelcomeRolando”