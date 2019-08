Reggina, retroscena Taibi su trattativa Denis: “Mi era venuta un’idea, una pazzia assecondata dalla dirigenza…”

A Reggio Calabria non si parla d’altro. In casa Reggina c’è entusiasmo per l’acquisto di German Denis, ufficializzato ieri sera e in attesa di arrivo in città. Un autentico colpaccio quello della società amaranto, portato avanti dal Ds Taibi supportato dal presidente Gallo. Proprio l’ex portiere, parlando della trattativa con l’argentino, ha voluto svelare com’è nata l’idea di portare nello Stretto l’ex di Napoli e Atalanta.

“Per convincerlo – dice Taibi all’interno della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio – mi è venuta un’idea: ero a casa a Reggio, mi è venuto in mente il suo profilo, una pazzia assecondata dalla mia dirigenza e con un messaggio su Whatapp l’ho contattato, dopo essermi fatto dare il numero da Sartori. Poi mi ha fatto chiamare da un suo emissario, molto gentile, e il progetto e la piazza lo hanno convinto. Di soldi ne abbiamo parlato solo dopo, era davvero molto entusiasta di venire a Reggio: la sua voglia è pazzesca, il nostro progetto importante perché la Reggina deve tornare dove merita“.